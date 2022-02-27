إن اجازات عمان 2022 وأوقات العطلات الرسمية يتم إعلانها دائماً عبر الجهات الرسمية الموجودة في سلطنة عمان، كما أنها تطرح كل المناسبات والأوقات التي سيحصل فيها المواطنين على العطل ضمن جدول محدد يتم الاعتماد عليه بمعرفة الأيام التي ينبغي للموظف أن يحصل بها على إجازة سواء العامل في القطاع الحكومي أو الخاص، وهذا بناءً على اللوائح والقوانين والقواعد الخاصة بنظام العمل، ولأن الجميع فى ترقب دائم عن الإجازات والعطلات يبحثون عن الأوقات والعطلات الرسمية الخاصة بهم والتي نقدمها بموقعنا.

اجازات عمان 2022 وأوقات العطلات الرسمية

أن سلطنة عمان تحتفل دائماً مع شعبها بعدد كبير من المناسبات التي تتنوع ما بين مناسبات واحتفالات دينية أو وطنية بناءاً على الجدول التالي:

28 فبراير إجازة بمناسبة الإسراء والمعراج والتي تعد مناسبة دينية يتم الاحتفال بها بتاريخ 28 فبراير 2022 والموافق بالهجري 27 رجب 1443، حيث تستمر ليوم واحد.

من 2: 5 مايو 2022 إجازة بمناسبة عيد الفطر، وسوف تدوم تلك الإجازة ثلاث أيام.

من 9: 12 يوليو إجازة بمناسبة عيد الأضحى، والتي تعد عطلة دينية أيضاً يتم الاحتفال بها بكل المدن بسلطنة عمان بتاريخ 23 يوليو 2022 حتى 12 من نفس الشهر أي أنها لمدة أربع أيام.

23 يوليو إجازة بمناسبة يوم النهضة العمانية، والتي تعد عطلة وطنية تعتمد على التراث والقواعد المميزة لسلطنة عمان، وهذه العطلة سوف تكون لمدة يوم واحد هو 23 يوليو 2022 والموافق بالهجري 24 ذو الحجة 1443.

30 يونيو إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية، والتي تعد وتعتبر عطلة دينية يستحق فيها كل المواطنين والموظفين إجازة مدتها هي يوم 1 يوافق 30 يوليو 2022 ميلاديا أما هجريا فيوافق 1 محرم 1444.

8 أكتوبر إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف، والتي تمثل عطلة دينية أيضاً يتم الاحتفال بها من قبل المواطنين وأبناء الوطن العماني، وسوف تكون لمدة يوم واحد هو 8 أكتوبر 2022 والموافق هجريا 12 ربيع الأول 1444.

18 نوفمبر إجازة بمناسبة العيد الوطني والذي يعد مناسبة وطنية وعطلة لكل المحافظات والبلاد ومدتها يوم واحد 18 نوفمبر 2022 الموافق بالهجري 24 ربيع الثاني 1444.

اجازة العيد الوطني العماني

إجازة العيد الوطني العماني لعام 2022 توافق الجمعة 18 نوفمبر 2022، وهذا بناءاً على المنصوص بالقواعد التي يتم العمل بها بشكل سنوي، والتي تم ذكر أن 18 نوفمبر كل عام عيد رسمي للبلاد بها، ولأن العطلة لهذا العام تتزامن مع إجازة نهاية الأسبوع يمكن أن ترحل إلى يوم آخر، بناءاً على السلطات الرسمية التي يفترض أن تقوم بالإعلان عن الأمر.