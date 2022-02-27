إن متحف المستقبل في دبي أصبح أحد المعالم المهمة والجميلة في الإمارات العربية المتحدة، بجانب المزايا الأخرى التي تمتاز بها مثل أنها تسير على النهج الأوروبي المتطور بكل الأصعدة الموجودة بها سواء الفكرية أو الثقافية أو الفنية حتى باتت اليوم من أعظم الدول بالخليج العربي، ومؤخراً قد تم افتتاح متحف المستقبل في مدينة دبي، حيث يعد ذلك المتحف مكان ثقافياً وحضارياً داخل الإمارات، وبالتأكيد يرغب في زيارته والتعرف على المزيد عنه كل الأشخاص في مختلف أرجاء العالم ولهذا نعرض مقالنا.

متحف المستقبل في دبي

إن متحف المستقبل بمدينة دبي أحد المظاهر العمرانية المبهرة في الإمارات والتى توازى بجمالها وتطورها المعالم الأوروبية والغربية، وهذا لأن دولة الإمارات تهتم كثيرا بأن تكون هناك تنمية بمختلف المجالات الخاصة بها، وتمثلت تلك التنمية بإنشاء المتحف والذي قد تم افتتاحه في 23 فبراير 2022، حيث يتم اعتباره أيقونة التطور الثقافي والحضاري في تاريخ الإمارات، وهذا لأنه يتم من خلاله إبراز الجانب العمراني الموجود لديها، بجانب الأصالة العربية والتطور الحديث التي وصلت إليها، ولقد تم تسليط الضوء عليه عبر وسائل الإعلام سواء العربية والعالمية والمحلية بسبب أنه أحد الأعمال التي تلفت أنظار العالم إليها.

افتتاح متحف المستقبل بدبي

إن متحـف المستـقبل بمدينة دبـي تم إنشائه من أجل تقديم بعض العروض التوضيحية الرقمية والتكنولوجية والتي تحاكي المستقبل المرغوب التوصل إليه بعد 20 عام، ويقدم المتحف عروض تتناول قضايا ومشكلات اجتماعية واقتصادية مختلفة، والتي يتم السعي من أجل إيجاد حلول لها عبر استراتيجيات التفكير المختلفة مثل إثارة التفكير والعصف الذهني، وأحد تلك المشكلات هو المناخ بحلول 2050، ويتضمن أيضاً مجموعة حلقات ثقافية وحلقات حوار تعتمد على الوسائل والطرق التكنولوجية المتطورة، أما عن تصميم المتحف فهو يعكس الثقافة والتفكير والابتكار ليكون واجهة لتلك الفئات بكل أرجاء العالم، وبالرغم من ذلك لا يزال هناك خطوات عديدة تهدف لتطوير المجالات التكنولوجية والرقمية في الإمارات.

حجز تذاكر المتحف

تستطيع أن تحجز تذكرة من خلال موقع المتحف الإلكتروني حتى تتمكن من زيارته على أرض الواقع عبر اتباع التالي: