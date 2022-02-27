أوكرانية تلد طفلتها فى ملجأ تحت الأرض (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكشفت تقارير، عن وضع الملاجئ فى أوكرانيا بعدما دعت السلطات الأوكرانية المواطنين للاحتماء بتلك الملاجئ فى ظل القصف المتواصل على العديد من المناطق الأوكرانية واقتراب القوات الروسية من العاصمة كييف.

وقال مراسل "إكسترا نيوز" فى كييف، منذ قليل، إن الملاجئ فى العاصمة الأوكرانية كييف قديمة جدًا وبالية، ولم تكن مهيأة لمثل هذه الظروف فى ظل الحرب الروسية على أوكرانيا.

وكانت السلطات الأوكرانية طالبت الأهالى بإخلاء المنازل والنزول إلى الملاجئ، وسط تقارير عن استعداد القوات الروسية لحصار العاصمة كييف وتنفيذ عمليات إنزال بالقرب منها.

وكانت القوات الروسية، قد بدأت فجر الخميس شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى فى القرن الحادى والعشرين.