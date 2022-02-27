عاجل.. أمريكا بمجلس الأمن: روسيا لن تفلت من العقاب جراء عمليتها فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد، اليوم الأحد، إن روسيا لن تفلت من المساءلة عن عمليتها العسكرية على أوكرانيا.



جدة - نرمين السيد - أكد المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد، اليوم الأحد، إن روسيا لن تفلت من المساءلة عن عمليتها العسكرية على أوكرانيا. وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، حثت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن روسيا على تخفيف حدة الخطاب فيما يتعلق بالتهديد بالسلاح النووى.

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