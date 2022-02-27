- لا يوجد مقالات
دوت الخليج :- تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم السبت، جائزة زايد للأخوة الإنسانية في نسختها لعام 2022.
وجاءت الجائزة، والتي تم تسليمها خلال حفل أقيم في موقع صرح زايد المؤسس في أبوظبي، تقديراً لجهود جلالتيهما المبذولة في تعزيز الأخوة الإنسانية واحترام التنوع والتعايش السلمي.
ومنحت الجائزة أيضاً لمؤسسة المعرفة والحرية (فوكال)، المنظمة الإنسانية في جمهورية هايتي.
وتبرع جلالتاهما بقيمة الجائزة، لسداد الالتزامات المالية المترتبة على سيدات غارمات بحقهن طلبات قضائية في المملكة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الملك والملكة يتبرعان بقيمة جائزة زايد للأخوة الإنسانية لسداد ديون غارمات أردنيات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.