نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منحة البطالة minha.anem.dz الجزائر وشروط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منحة البطالة في الجزائر بدأ العديد من الشباب في الجزائر بالبحث عن رابط منحة البطالة التي أعلنت عنها الحكومة الجزائرية خلال الأيام الماضية، حيث يسعى العديد من الشبان في جمهورية الجزائر الحصول على منحة البطالة التي تم الاعلان عنها من قبل الحكومة الجزائرية، والتي ستساعدهم في حياتهم خلال هذه الأيام.

منحة البطالة

وقد نشرت منذ أيام الجريدة الرسمية في الجزائر خبر يهم كافة الشبان في الجزائر وهو التسجيل في منحة البطالة الجزائرية، والتي توفر مرتب شهري لكافة الشبان الجزائرين إلى حين حصولهم على وظيفة مناسبة، وقد أصبح الخبر كالنار في الهشيم، حيث بدأ العديد من شبان الجزائر ممن لايحصلون على وظيفة أو عمل خلال هذه الفترة بتداول الخبر بين زملائهم من أجل أن يستفاد الجميع من المنحة التي أعلنت عنها الحكومة الجزائرية.

قيمة منحة البطالة

وكانت الحكومة الجزائرية قد أعلنت عن حصول الشبان العاطلين عن العمل في الجزائر على منحة البطالة الجزائرية والتي تبلغ 13أف دينار جزائري، وهو مبلغ سيساعد الشباب الجزائري في قضاء فترة المعيشة بشكل شهري قبل حصوله على عمل حيث سيتم منح هذه المنحة لكافة الشبان القائمون في الجزائر خلال الفترة الحالية.

شروط التسجيل في منحة البطالة 2022

وكانت الحكومة الجزائرية قد حددت بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على منحة البطالة الجزائرية 2022، والتي تم الإعلان عنها من قبل السلطات الجزائرية، ولعل أبرز هذه الشروط هي:

الجنسية الجزائرية.

الإقامة الدائمة في الجزائر.

أن يكون سن المتقدم مابين 19 و40 عاماً.

أن يكون المتقدم ليس له دخلاً.

أن لايكون المتقدم مسجل في التعليم العالي أو التكوين المهني.

أن يقوم المتقدم بتبرير حالته من أداء الخدمة الوطنية.

رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائر

ومن أجل أن يتمكن الشبان في الجزائر من الحصول على منحة البطالة التي أعلنت عنها الحكومة الجزائرية فكل ماعليكم هو التوجه إلى رابط موقع منحة البطالة على الانترنت وعنوانه هو: minha.anem.dz حيث يقوم المتقدم لطلب المنحة حيث أن التسجيل سيبدأ للحصول على هذه المنحة بداية من يوم الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري 2022، ويمكن التسجيل في المنحة طوال أيام الأسبوع.