نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منظومة القروض السكنية مصرف الادخار ليبيا 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منظومة القروض السكنية، أتاحته الحكومة الليبية لكل المواطنين الليبيين الذين يريدون الاستفادة من منظومة القروض السكنية في ليبيا، وهذا بسبب تردّي الأوضاع المعيشية في كل المحافظات الليبية، لذلك كثر البحث من طرف المواطنين الليبيين مؤخرا عن رابط منظومة القروض السكنية للشباب، وقد تم وضع منظومة الزواج الليبية تحت تصرف كل المواطنين الراغبين في التقديم من أجل توفير الجهد والوقت عليهم، وتعتبر هذه المنظومة من أهم المبادرات التي يقدمها رئيس وزراء حكومة الوحدة االمؤقتة المدعو عبد الحميد الدبيبة، وكان هذا تزامنا مع احتفاله بذكرى ثورة السابع عشر من شهر فبراير، وأثناء الاحتفاء أعلن عن رغبته في توزيع حوالي خمسين ألف قطعة أرض للشباب الليبيين، بالإضافة إلى 100 ألف وحدة سكنية.

التسجيل في منظومة القروض السكنية

أعلنت الحكومة الليبية عن فتح أبواب التسجيل في منظومة القروض السكنية لكل الشباب الليبيين الراغبين في الاستفادة، وذلك عبر رابط منظومة القروض السكنية للشباب، إذ تدخل هذه المبادرة في إطار الدعم السكني الممول الذي يعمل على تعويض كل الشباب والأسر المتضررة جراء الأوضاع الاجتماعية في ليبيا، وكان رئيس وزراء حكومة الوحدة المؤقتة قد وعد كل أهالي الشباب بتقديم دعم منظومة القروض السكنية الليبية.

علاوة على ذلك، فقد تم وضع رابط منظومة الزواج لكل الأشخاص الراغبين في التقديم لهذه المبادرة السكنية الجديدة. حيث يمكن لكل الشباب أن يستفيدوا من وحدات سكنية يقدر عددها بحوالي 100 ألف وحدة سكنية، وهو عدد هائل كفيل بتغطية احتياجات الشباب الليبيين. بالإضافة إلى خمسين ألف قطعة أرض لكل الراغبين في الاستفادة، ويمكن لليبيين أن يقوموا بالتسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا: يقوم المواطن الليبي بالدخول إلى رابط منظومة الزواج في ليبيا الموقع لم يتم تفعيله لحد الساعة.

ثانيا: يجب أن يسجل دخوله إلى الحساب الشخصي الخاص به، وفي حال لم يكن له حساب يجب أن يفتح حساب جديد.

ثالثا: يتعين عليه قراءة استمارة منحة الزواج الخاصة بالشباب الليبيين، ثم يدرج كل المعلومات الشخصية المطلوبة من الموقع من أجل التقديم على القروض السكنية.

أخيرا يجب أن يتحقق المستخدم من صحة بياناته، ثم ينقر على زر إرسال الطلب. وبهذا يكون قد أنهى عملية التقديم في منظومة القروض.

رابط منظومة القروض السكنية للشباب مصرف الادخار

يمكن لكل الشباب الليبيين أن يقوموا بالتقديم في نظام القرض السكني المخصص لكل الشباب الليبيين من خلال الرابط الخاص بمنظومة القروض السكنية. وهذه الخدمة تتيح لكم التقديم عن بعد دون الحاجة للذهاب إلى البنك. وبعد قبول طلبك ستتمكن من الحصول على قرض بنكي خاص بالسكن. والتعرف على كل الخدمات المتاحة في الموقع الإلكتروني، كما يمكنكم الدخول إلى رابط مصرف الادخار.

بالإضافة إلى ما سبق، فإن الرابط الخاص بالمصرف سيتم تفعيله. ويمكنكم أن تستكملوا عملية التسجيل من خلاله بالدخول إلى النظام الخاص بالقروض العقارية. ثم إدراج كل المعلومات الخاصة بالطلب، بعد ذلك عليه أن يستكمل تعبئة كل البيانات بشكل دقيق. وبعد ذلك عليه أن يتحقق من صحة المعلومات والمستندات المطلوبة ثم يحملها على الموقع أمامه.

علاوة على ذلك، فسيتم توزيع حوالي ألف وخمسمائة قطعة أرض في المنطقة الشرقية بليبيا. وأيضا حوالي ثلاثة آلاف وخمسمائة قطعة أرض في القطعة الجنوبية بليبيا. وكذلك نفس العدد 3500 في كل من المنطقة الغربية والوسطى بالمحافظة الليبية. وكان رئيس مجلس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري قد أعلن عن أن قيمة القروض بشكل إجمالي تقدر بحوالي 150,000 ألف دينار ليبي و تستهدف 25 ألف مستفيد ليبي.

بهذا نصل وإياكم إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع التسجيل في منظومة القروض السكنية. والذي يبحث عنه الكثير من الشباب الليبيين في الوقت الحالي. ويتم ذلك من خلال رابط منظومة القروض السكنية للشباب، نرجوا أن نكون قد أفدناكم.