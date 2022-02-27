عاجل.. الجيش الروسى يعلن سقوط قتلى وجرحى خلال العملية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - والتقى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم ،بوزير الدفاع سيرجى شويجو ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليرى جيراسيموف، لبحث الوضع فى أوكرانيا، حسبما أفاد الكرملين. وبدأت روسيا فجر الخميس الماضى، عملية عسكرية على أوكرانيا بعد تأجج تلأزمة بين الجولتين على خلفية الاعتراف الروسى بمنطقتى دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين شرق أوكرانيا، ووايل من العقوبات الغربية على روسيا إثر ذلك.

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