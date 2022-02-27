جدة - نرمين السيد - وفى ذات السياق، لوحت فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروربية، بحزمة عقوبات جديدة تستهدف بيلاروسيا، باعتبارها بحد وصفها- شريك روسيا فى العملية العسكرية على أوكرانيا. وفى ذات السياق، أشارت فون دير لاين فى مؤتمر صحفى مشترك، اليوم الأحد، مع مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل إلى أن البنوك الروسية المهمة ستخرج من نظام سويفت.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجموعة السبع تهدد بفرض عقوبات جديدة على روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.