المفوضية الأوروبية: سنفرض عقوبات على بيلاروسيا باعتبارها شريك روسيا

جدة - نرمين السيد - وفى ذات السياق، أشارت فون دير لاين فى مؤتمر صحفى مشترك، اليوم الأحد، مع مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل إلى أن البنوك الروسية المهمة ستخرج من نظام سويفت.
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية على المساندة الأوروبية لأوكرانيافى ظل العملية العسكرية، قائلة:"مستمرون فى التواصل مع الرئيس الأوكرانى".
و أكدت فون دير لاين أن المفوضية تدعم دول شرق أوروبا لاستضافة اللاجئين الأوكرانيين.
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