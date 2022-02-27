عاجل.. لحظة وصول قاذفة صواريخ روسية إلى أوكرانيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ووجه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى وقت سابق اليوم، القيادة العسكرية بوضع قوات الردع النووى فى حالة تأهب قصوى بعد التصريحات التى وصفها ب"العدوانية من دول حلف شمال الأطلسى".

وجاء أمر بوتين لوزارة الدفاع الروسية بوضع قوات الردع الاستراتيجى الروسية فى حالة تأهب قتالى خاصة- وفقا لما ذكرته وكالتى أنباء"نوفوستى" و"سبوتنيك" وشبكة " روسيا اليوم" الإخبارية- خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرجى شويجو ورئيس الأركان العامة فاليرى جيراسيموف.

وقال بوتين: إن هذه الخطوة تأتى ردا على تصريحات المسئولين الغربيين الذين لم يكتفوا باتخاذ "خطوات عدائية اقتصادية"، بل أدلى مسئولو حلف شمال الأطلسى (ناتو) بتصريحات عدائية ضد روسيا.

وندد البيت الأبيض، بأوامر الرئيس الروسى بوتين بالتأهب لقواته النووية، معتبرا إياها تصعيد لتبرير الهجوم على أوكرانيا.