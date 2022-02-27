البيت الأبيض يدعو الصين للتنديد بعملية روسيا العسكرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت جين ساكى المتحدثة باسم البيت الأبيض فى مقابلة مع شبكة "إم.س.إن.بى.سى": "هذا ليس وقت الوقوف على الهامش. هذا وقت التحدث بصوت عال وإدانة تصرفات الرئيس بوتين وروسيا".

جاء ذلك، بعد وضع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وحدات الأسلحة النووية فى حالة تأهب.

وبدأت روسيا فى الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير الجارى، عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف.