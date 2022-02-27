بيان من الخارجية المصرية بشأن مواطن مصاب في أوكرانيا

وجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، يوم الأحد، سفير مصر لدى كييف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الرعاية التامة لمواطن مصري أصيب بعيارين ناريين فى العمليات العسكرية الدائرة في أوكرانيا.

ويوجد الشاب المصري المصاب في إحدى المُستشفيات بمدينة خاركوف شرقي أوكرانيا، حيث تدور معارك ضارية منذ بدء الغزو الروسي.

وأوصى شكري بتقديم كافة أوجه الدعم له بالشكل المُناسب وبصورة عاجلة، في ضوء الوضع المتأزم حاليا في عموم الأراضي الأوكرانية.

في غضون ذلك، استقبل مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، عائلة المواطن المصاب، عصر الأحد، حيث طمأنهم على حالته الصحية، وأكد لهم على قيام السفارة في كييف بإيلائه العناية المطلوبة.

كما وجه الوزير شكري بمواصلة السفارة في كييف لجهودها المستمرة على مدار الساعة في تقديم الدعم اللازم لكافة المواطنين المصريين المُقيمين في أوكرانيا.

وأكد التنسيق الوثيق مع سفارات مصر في دول الجوار الأوكراني، والتي أثمرت بالفعل عن مرور العديد من المواطنين المصريين للحدود الأوكرانية باتجاه تلك الدول.

وجددت وزارة الخارجية المصرية، التأكيد على ما يُمثله حماية الجالية في الخارج من أهمية قصوى ضمن عمل الوزارة، في إطار سياسة الدولة لتقديم الدعم والرعاية اللازمتين للمواطنين المصريين في الداخل والخارج على حد سواء.