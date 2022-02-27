ليفربول يحقق كأس الرابطة بعد نهائي تاريخي و22 ركلة جزاء

حقق ليفربول كأس الرابطة الإنجليزية، بعد نهائي دراماتيكي مثير، احتاج فيه إلى 11 ركلة جزاء، للتفوق على تشلسي، مساء الأحد.
وبعد التعادل بنتيجة 0-0 في الوقت الأصلي والإضافي، على استاد ويمبلي في لندن، لجأ الفريقان لركلات الترجيح التي شهدت 22 ركلة جزاء، وهو رقم قياسي في البطولة.
وبعد أن نجح ليفربول بتنفيذ 11 ركلة جزاء، فشل تشلسي في الركلة رقم 11، عندما سدد الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا عاليا خارج المرمى.
وكان مدرب تشلسي توماس توخيل قد أشرك الحارس الإسباني في الدقيقة الأخيرة، مكان المتألق السنغالي إدوارد مندي، كونه مختص بركلات الجزاء، لكنه فشل في صد 11 ركلة، قبل أن يضيع الركلة الحاسمة.
وحقق بذلك الفوز ليفربول أول لقب له هذا الموسم، وهو لقب كأس الرابطة الأول للفريق تحت قيادة الألماني يورغن كلوب.
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