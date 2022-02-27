استعلام نتائج قبول بوابة التجنيد وزارة الدفاع 2022

نتائج قبول بوابة التجنيد، حيث أعلنت وزارة الدفاع عن ظهور النتائج الخاصة بقبول المتقدمين من خلال بوابة التجنيد 2022، وقد حددت الوزارة أعداد المتقدمين المقبولين في بوابة التجنيد، وتوفر منصة التجنيد الاطلاع على النتائج من خلال عدة طرق، وأبرز هذه الوسائل هو الاستعلام عن النتيجة من خلال إرسال رسالة نصية على رقم الجوال الذي تم تسجيله خلال فترة التقديم، وتتضمن هذه الرسائل توضيح خاص بالقبول بالوظائف التي قد تم التقدم إليها، وتشمل هذه الإجراءات بعض الخطوات الإلكترونية التي يجب أن يتم اتباعها من خلال منصة التجنيد الإلكترونية، وسوف نقوم بتوضيح طريقة الاستعلام عن نتائج قبول المتقدمين عبر بوابة التجنيد لعام 2022.

نتائج قبول بوابة التجنيد

أعلنت وزارة الدفاع خلال الساعات الماضية عن النتائج الخاصة بقبول الدفعة الثانية لمن قاموا بالتسجيل في منصة التجنيد الموحد خلال العام الحالي 1443هجرياً، وقد تم هذا بناءً على بعض التفاصيل التي تم توضيحها ومنها، بأنه سوف يتم نشر تفاصيل النتائج المتعلقة بدفعات القبول وذلك على فترات بطريقة تدريجية، وقد اشترطت وزارة الدفاع أن يكون المتقدم للقبول قد تم تحصنه بلقاح الفيروس المستجد حتي يستطيع الذهاب والدخول إلى جميع وحدات العمل التابعة لوزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية.

استعلام نتيجة منصة التجنيد

وضحت وزارة الدفاع بأن الاستعلام عن نتيجة القبول في منصة التجنيد الموحد للدفعة الثانية، يتم من خلال قيام المتقدم باتباع هذه الخطوات التالية: