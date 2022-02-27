بلينكن ونظيره اليونانى يدينان العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية أنتونى بلينكن تحدث هاتفيا مع نظيره اليونانى نيكوس ديندياس، وأدان كلاهما العملية العسكرية الروسية المُتعمدة وغير المُبررة.





وأشارت الوزارة -فى بيان عبر موقعها الإلكترونى- إلى أن بلينكن تقدم بالشكر لليونان على دعمها المُخلص لأوكرانيا ولجهود الولايات المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبى لمحاسبة روسيا على تصرفاتها. وأضافت الوزارة أن بلينكن وديندياس أدانا أيضا الهجمات الروسية على الأهداف المدنية، كما أعرب بلينكن عن تعازيه فى وفاة المواطنين ذوى الأصول اليونانية إثر الهجوم الروسى على مدينة ماريوبول الأوكرانية.

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