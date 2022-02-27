الجزائر تعلن "وفاة" أحد رعاياها في أوكرانيا

أعلنت الجزائر الأحد، وفاة أحد رعاياها في خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا التي تتعرض لغزو روسي، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وجاء في البيان "تعرب وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عن أسفها الشديد لتسجيل وفاة رعية جزائرية بمدينة خاركيف يوم أمس 26 فيفري (شباط) 2022"، بدون تفاصيل عن ظروف مقتل المواطن الجزائري في هذه المدينة التي شهدت قصفا روسيا منذ بداية الحرب الخميس.

وأضاف البيان:"بهذه المناسبة الأليمة، يتقدم السيد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بأخلص التعازي لعائلة المرحوم وذويه، راجيا من الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".

وأكدت وزارة الخارجية انها تعمل "في إطار السبل المتاحة، لنقل جثمان الفقيد إلى أرض الوطن". كما عبرت عن "حرص السلطات الجزائرية على العمل، في هذه الظروف الصعبة، من أجل تنظيم عمليات إجلاء نحو الجزائر".

وسبق للسلطات الجزائرية أن دعت منذ اندلاع الحرب المواطنين الذي بقوا في اوكرانيا إلى "التواصل المستمر مع سفارة الجزائر بكييف قصد التنسيق الضروري للتعامل مع تطورات الأوضاع التي تستدعي أقصى درجات الحيطة والحذر".

ومعظم الجزائريين في أوكرانيا من الطلاب وعددهم أكثر من 1000، بحسب تصريح لسفير أوكرانيا في الجزائر العام 2020.