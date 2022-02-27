كلهم طلاب.. تفاصيل أول رحلة للمصريين العائدين من أوكرانيا

كشف سفير مصر لدى رومانيا، مؤيد الضلعي، يوم الأحد، أن 15 طالبا مصريا كانوا يدرسون في أوكرانيا عادوا إلى القاهرة بالفعل، فيما يجري الترتيب لعودة آخرين خلال ساعات.

وأوضح الضلعي، في تصريح لموقع "دوت الخليج"، أن المصريين الخمسة عشر الذين عادوا للقاهرة بالفعل، فجر الأحد، كانوا من بين 120 مصريا آخرين تمكنوا من عبور الحدود من أوكرانيا إلى رومانيا وحضروا إلى بوخارست بالتنسيق مع السفارة المصرية.

وأضاف أن هؤلاء العائدين قد حجزوا رحلاتهم على الطيران الروماني، من داخل أوكرانيا، قبل حضورهم إلى بوخارست.

واستطرد أن المشكلة تكمن في أن الطيران الروماني لديه 3 رحلات فقط في الأسبوع إلى القاهرة، كانت الأولى السبت ونقلت الـ 15 المذكورين، وهناك رحلة يوم الثلاثاء، وستم نقل مجموعة أخرى حجزت على متن تلك الرحلة بالفعل، فيما تجري المتابعة لنقل المتبقين.

وأشار إلى أن المتبقين من المصريين الذين حضروا لرومانيا بالفعل تم إيواؤهم في فنادق ومدن جامعية للطلبة، بالتنسيق مع سلطات رومانيا، وكذلك في الكنسية المصرية القبطية في رومانيا.

وأردف أن تقديرات السفارة تشير إلى وجود حوالي 300 مصريا لم يدخلوا بعد إلى روامانيا، ويتم التنسيق مع السلطات لإدخالهم، فضلا عن 500 آخرين ما زالوا في أوكرانيا، وهم طلاب وأسر، يتم تجميعهم حاليا لإحضارهم من أجل عبور الحدود والدخول إلى رومانيا.

عائق "التكدس"

وقال السفير المصري في بوخارست: إن سبب التأخير في عمليات النقل من أوكرانيا إلى رومانيا هو تكدس أعداد من يرغبون في العبور وعدد الحافلات التي تنقلهم قليلة، ومن ثم يتم انتظار دورهم.

ولدى سؤاله عن وجود خطة لإجلاء المصريين من رومانيا عبر طائرة مصرية، قال السفير المصري في بوخارست إنه يتم حاليا جمع بيانات كل من وصلوا إلى رومانيا، وسيتم إرسال البيانات إلى القاهرة لاتخاذ اللازم في أسرع وقت ممكن.

تجدر الإشارة إلى أن السفارة المصرية في رومانيا أصدرت بيانا قالت فيه إنها تناشد "أبناء الجالية المصرية القادمين من أوكرانيا عبر الحدود الرومانية الاتصال بالسفارة علي رقم الطواريء فور دخول الأراضي الرومانية".

وطلبت السفارة "موافاتها بالأسماء وصور جوازات السفر حتي يتسنى ترتيب عمليات الإجلاء الجوي إلي مصر في أقرب وقت، وكذلك ترتيب عمليات التسكين لحين موعد مغادرة الاراضي الرومانية".

وقالت السفارة كذلك إنها: "تواصلت مع بعض الجامعات الرومانية لتوفير أماكن اقامة بالمدن الجامعية الرومانية للمصريين القادمين من أوكرانيا لحين موعد مغادرة رومانيا إلى مصر".