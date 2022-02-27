أهم شروط قروض الباحثين عن العمل في العراق 2022 من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

شروط قروض الباحثين عن العمل في العراق 2022 بالتزامن مع إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق خلال الأيام الأخيرة إمكانية الحصول على قروض تضمن دعم مالي للباحثين عن عمل داخل انحاء العراق بشكل عام، والتي تم طرحها بناء على توفير مجموعة الشروط الخاصة باستحقاق القروض، فنجد ان عمليات البحث تزداد بشكل كبير للتعرف على أهم هذه الشروط المستحقة، حيث جاء إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في يوم التاسع عشر من شهر فبراير الجاري، والتي جاءت في إطار تقديم وسائل الدعم ومساعدة الأشخاص الذين ليس لديه عمل خالي ويقوموا بالبحث عن عمل مناسب، لذلك نستعرض من خلال هذه السطور شروط قروض الباحثين عن العمل في العراق 2022.

أهم شروط قروض الباحثين عن العمل في العراق 2022

وقد جاءت قروض الباحثين عن العمل في العراق في إطار تشجيع الاشخاص في العراق للبحث عن عمل في القطاعات المختلفة سواء الحكومية او الخاصة، حيث يتم الحصول على القروض من خلال توافر بعض الشروط والضوابط اللازمة وهي على النحو التالي.

يشترط ان يكون المستحق قروض العاطلين عن العمل عراقي الجنسية.

يجب ألا يكون المتقدم للحصول على القرض عامل في أي من الوظائف الحكومية التابعة للدولة أي من الضروري ان يكون عاطل عن العمل.

يشترط ان يكون عمر المتقدم ما بين خمسة عشر عاما وبين 60 عام.

يجب ان يكون المتقدم مؤهل بشكل مناسب من الناحية البدنية.

الا يكون المتقدم للحصول على القرض يدرس في هذا التوقيت.

كيفية التقديم للحصول على قروض الباحثين عن العمل

وقد سهلت وزارة العمل العراقية امكانية التقديم للحصول على قروض الباحثين عن العمل في العراق إلكترونيا، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.