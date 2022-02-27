استعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا جميع المحافظات

استعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021 ، أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن ظهور نتيجة القبول الموازي للالتحاق بالجامعات في العراق حيث يبحث الكثير من الطلاب خلال الفترة الحالية عن نتائج القبول الموازي بعد فتح باب التنسيق للقبول بالجماعات لطلاب القبول الموازي وتم تحديد 4 درجات للقبول بكليات الطب والأسنان والصيدلة، و3 درجات بباقي الكليات وهذه فرصة كبيرة مع تدني المجاميع هذا العام وفرصة للالتحاق بالكلية المناسبة من قبل الطلاب الناجحين، وسوف نستعرض لكم من خلال الفقرات التالية طريقة الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي للعام 2021/2022 بالعراق.

استعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021

حالة من الترقب والقلق خلال الساعات الماضية من قبل الكثير من الطلاب الراغبين في معرفة نتيجة التنسيق للقبول الموازي لمعرفة الكلية او المعهد الذ تم القبول به هذا العام حتى يستطيع الطالب البدء في اجراءات الالتحاق بالكلية او المعهد ودفع المصاريف وبدء الدراسة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن إتاحة رابط وموقع إلكتروني للطلاب لمعرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 وللاستعلام عن نتيجة القبول الموازي يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول لموقع وزارة التعليم العالي بالعراق.

الدخول لقسم نتائج القبول الموزاي.

تسجيل المعلومات المطلوبة ( رقم الجلوس واسم الطالب)

الضغط على كلمة استعلام لعرض نتيجة القبول الموزاي

تنزيل الملف pdf حتى يستطيع الطالب البحث عن النتيجة.

الحد الأني للقبول بكليات الطب العراقية 2022

بعد أعلان نتيجة القبول الموازي لهذا العام وسط تدني للدرجات بصورة كبيرة تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالكليات العراقية على النحو التالي:

كلية طب بغداد الحد الأدنى للقبول 99.3 كلية طب الكندي الحد الأدنى للقبول 98.8 كلية الطب المستنصرية الحد الأدنى للقبول 98.5 طب البصرة الحد الأدنى للقبول 99.5 طب نهرين الحد الأدنى للقبول 98.7 طب تكريت الحد الأدنى للقبول 98.16 طب القادسية الحد الأدنى للقبول98.33 طب كربلاء الحد الأدنى للقبول 98.33 طب ميسان الحد الأدنى للقبول 98.16

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.