مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة: نتطلع لنتائج المحادثات بين روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إن المباحثات المقرر عقدها بين الجانبين الروسى والأوكرانى على الحدود الأوكرانية - البيلاروسية، هى قرار يعود للحكومة الأوكرانية، وتمثل جهدا دبلوماسيا جديدا لإعادة روسيا إلى طاولة الحوار، مؤكدة أن واشنطن تتطلع إلى نتائج هذه المحادثات.





وأكدت جرينفيلد أن الولايات المتحدة أشارت دائمًا إلى أنها تريد إيجاد حل دبلوماسى فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، وكانت تأمل فى أن يجد الرئيس الروسى فيلاديمير بوتين طريقا إلى طاولة المفاوضات، مشيرة إلى أنه "اتخذ قرارا مؤسفا باستخدام القوة عوضا عن الدبلوماسية".

وحول السبب وراء عدم شمول العقوبات الاقتصادية الجديدة لكل البنوك الروسية ولقطاع الطاقة الروسى، قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن عملية فرض العقوبات لم تنته، وإن بلادها مستمرة فى بحث عقوبات أكثر "وربما أكثر قسوة" ضد روسيا.

وأوضحت أن الغرض من العقوبات هو وضع أكبر قدر ممكن من الضغط على الاقتصاد الروسى، والعمل على حماية اقتصاد الولايات المتحدة وحلفائها من تبعاتها، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن قطاع الطاقة لا تشمله العقوبات الحالية إلا أن ذلك لا يعنى أنه خارج الحسابات.

وقالت: " فلاديمير بوتين شخص لا يمكن التنبؤ برد فعله، سنرى كيف سيكون رده ولكن عليه أن يعلم أنه عندما يرد سنكون نحن جاهزين للرد أيضا".

وأكدت أن واشنطن ستستمر فى العمل مع أوكرانيا لتلبية احتياجاتها ومنحها القدرة على الدفاع عن نفسها، مجددة التأكيد على ما قاله الرئيس الأمريكى جو بايدن بأن الولايات المتحدة لن ترسل جنودها إلى أوكرانيا.

وقالت جرينفيلد إن "الغزو الروسى يظهر مدى عدم احترام الروس لمبادئ الأمم المتحدة وميثاقها، لسنا متفاجئين، لقد حذرت الولايات المتحدة من هذا لأسابيع قبل حدوثه، لكنه أظهر للعالم مدى عدم احترام الروس لنظام الأمم المتحدة".

وعن اجتماع مجلس الأمن الدولى فى وقت لاحق اليوم، قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن إن "روسيا عضو بمجلس الأمن بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لكننا سنحملها مسئولية عدم احترام ميثاق الأمم المتحدة، وجود روسيا فى مجلس الأمن لا يعنى أنها محصنة من الانتقاد والعزلة والإدانة".