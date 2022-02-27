البرتغال تعلن منع الطائرات الروسية من عبور مجالها الجوى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية، اليوم الأحد، إغلاق المجال الجوى للبلاد أمام الرحلات الجوية الروسية، على خلفية استمرار روسيا فى تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.





وأكدت الخارجية البرتغالية - فى تغريدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - إغلاق المجال الجوى للبلاد أمام الطيران الروسى، مُضيفة أن البلاد اتخذت هذه الخطوة بالاشتراك مع الشركاء الأوروبيين وردا على العملية العسكرية فى أوكرانيا. وتلحق البرتغال بعدد من الدول الأوروبية والإسكندنافية التى اتخذت إجراءات مماثلة فى وقت سابق من اليوم، مثل النمسا والنرويج والدنمارك وإيطاليا وفرنسا وألمانيا. يُذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن الخميس الماضى، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس.

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