إطلاق منصة لحصر أعداد الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الأوكرانية

دوت الخليج :- أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السبت، أنها تتابع أوضاع الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الأوكرانية من خلال وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية التي تبذل جهودا جبّارة خلال هذه الأزمة.
وأطلقت الوزارة، منصة إلكترونية خاصة للطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الأوكرانية بهدف حصر أعدادهم وجامعاتهم وتخصصاتهم ومستوياتهم الدراسية، وتطلب الوزارة منهم الدخول إليها وإدخال بياناتهم بشكل كامل وصحيح من خلال الرابط الآتي:
https://rce.mohe.gov.jo/ukraine
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