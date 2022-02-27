نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استبدال كود فري فاير للمكافئات والهدايا وأحدث اكواد فري فاير 2022 من موقع Garena في المقال التالي

عمر شويل - جدة استبدال كود فري فاير وأحدث كودات فري فاير 2022 اكواد صالحة للاستعمال وغير مستخدمة للحصول علي المكافئات والهدايا، يوجد العديد من أكواد فري فاير 2022 التي تعمل على فوز اللاعب بالسكنات المختلفة والرقصات من رقصة العرش والقلب، وكافة ما يحتاج إليه المستخدم للعبة من جواهر أضافية، بالإضافة الى ما تعمل عليه اكواد free fire من فوز اللاعب بعدد من الجوائز تعمل على استمرارية اللعب بشكل ايسر والدخول في مستويات متلاحقة بصورة اسرع، وذلك عن طريق إدخال الأكواد في موقع جارينا الرسمية.

استبدال كود فري فاير

من خلال موقع استبدال فري فاير 2022 يقدم موقع قارينا عدد من الأكواد التي تمكن اللاعب من الصمود أمام باقي المقاتلين والبقاء في ظروف القتال الصعب الذي يستمتع به كافة المشاركين في اللعبة منذ بدايتها ونزول المقاتلين الجزيرة النائية، والتي تمثل ارض القتال وحتى البقاء منفردا حيا بعد دوام يطول كلما ارتقي اللاعب في المستويات المتتالية والذي يكون عن طريق الجواهر وما تعمل عليه من شراء متطلبات القتال.

كود جواهر فري فاير

يعمل كود جواهر اللعبة القتالية التي تشبه الى حد كبير لعبة ببجي من حيث القوة والعنف في القتال واستعمال الأدوات والمدمرات المختلفة على كسب اللاعب عدد من المهارات الكبرى ومن اكواد free fire الصالحة للجميع ما يتمثل فيما يلي:

كود DDFRTY202IPOUYT

هناك أيضا كود NHKLU88TREQW

يوجد أيضا كود bbhuqwbo2021uy

كود BHPOU82021NHDF

اكواد فري فاير 2022 سيرفر الشرق الأوسط

فيما يتعلق بمجوعة كودات سيرفر الشرق الأوسط فان تلك الاكواد يكون منها الغير مستعمل وهي كالاتي:

كود FFGYBGFDAPQO.

يوجد أيضا كود FFGTYUO16POKH.

كود MLTFAER8UOPOKH

هناك أيضا كود BBHUQWPO1616UY.

كود SDAWR88YO16UB.

يوجد ايضا كود ADERT8BHKPOU.

كود SDAWR88YO16UB.

هناك كود BHPOU81616NHTF.

أكواد كريمنال free fire

يعد كود كريمنال الخاص ب لعبة فري فاير سواء ما كان من الكود الأزرق.

أو ما يقابله من الكود الأحمر من الهدايا.

التي تعمل على تقديمها اللعبة لكافة اللاعبين في كل مكان.

حيث يعمل هذا الكود على منح اللاعبين الكثير من الفرص.

وأيضا التفاف الأصدقاء حول من يمتلك هذه الاكواد من اجل الاستمتاع وتعلم كيفية اللعب.

كودات الكريمنال 2022

على اللاعب التأكد من صلاحية الكود وما يعمل عليه من الصلاحية للاستعمال قبل كتابته في المكان الرسمي موقع غارينا.