تعرف على منصة سلفة الالكترونية وكيف تسجل فى المنصة وتحصل على 5000 ريال سعودى

نتحدث اليوم عن منصة سلفة الالكترونية ، تعد منصة سلفة من أشهر وأكبر المنصات بالمملكة العربية السعودية والتابعة لمؤسسة تسمى النقد العربي السعودي ، حيث يسعى الكثير من المواطنين السعوديين البحث عن منصة سلفة الالكترونية لانها تدعم تمويل مالى لجميع المواطنين والمواطنات يساعدهم فى الحياة اليومية الخاصة بهم ويمكن من خلاله تلبية احتياجاته الشخصية والاسرية ، كما دعمت أيضا منصة سلفة للمواطنين قرض مالي يبدأ من 1000 الى 5000 ريال سعودي، ويمكن أن يحصل علية بكل سهولة ويسر بدون اى تعقيدات حيث يتم الكترونيا ، ولجميع المواطنين السعوديين يمكنهم سداد القرض على فترات متباعدة بالطريقة التى تناسبه ، منصة سلفة الالكترونية تعتبر من أشهر وأكبر المنصات التى تقدم لجميع مواطنيها قروض شخصية ، فالجميع المواطنين الذين يحتاجون تمويل شخصى يمكنهم الحصول عليه بشكل الكترونى فى خلال 15 دقيقة فقط ، وللعلم جميع الخدمات التمويلية التي تقدم من منصة سلفة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .

تعرف على الشروط الخاصة للحصول على تمويل مالى من منصة سلفة

أعلنت منصة سلفة الالكترونية عن مجموعة من الشروط من خلال صفحتها الرسمية والتى يجب أن تتوافر فى المتقدم وهى كالاتى :

أولا : يجب أن يبلغ عمر المتقدم الى منصة سلفة الالكترونية 18 عام لكى يحصل على القرض .

ثانيا : يجب أن يكون المتقدم سعودى الجنسية اى يحمل الجنسية السعودية .

ثالثا : يجب أن يكون المتقدم اشتغل فى احدى القطاعات الحكومية أو الخاصة .

رابعا : يجب أن ات قل راتبة الخاص بة عن 3000 ريال سعودى للحصول على تمويل شخصى

خامسا : مبلغ التمويل المقدم يكون ما بين ريال وخمسة آلاف ريال سعودى .

طريقة التسجيل داخل منصة سلفة الالكترونية

يجب على جميع المتقدمين الى منصة سلفة الالكترونية اتباع الخطوات التى من خلالها يمكنه التسجيل بكل سهولة ويسر فى المنصة فى خلال 15 دقيقة فقط وهى كالاتى :