معايير التسجيل في منصة جود لتسديد الإيجار وخطوات الدخول على المنصة

معايير التسجيل في منصة جود لتسديد الإيجار، التسجيل الدخول لمنصة جود للإسكان بهدف دفع الإيجار، وهو أحد أهم الخطوات الهامة للاستفادة من الدعم للوحدات السكنية داخل المملكة، والتي تعمل السعودية على توفيرها للأسر الأشد حاجة والتي تعاني من تعسرات في حياتها المادية والذي يتم تقديمه من خلال المنصة، ولك حيث أن منصة جود تعد أحد المشروعات الوطنية والمبادرات التي تقدمها المملكة من خلال مؤسسة الإسكان التنموي، والتي تسعى بدورها إلى توفير الدعم السكني الخيري للأسر الأكثر حاجة داخل المملكة ومن ضمن ما تسعى المؤسسة إلى تحقيقه هو توفير إمكانية تسديد الإيجار من خلال المنصة إلكترونياً، ويتم ذلك من خلال إتباع عدد من الخطوات السهلة والبسيطة وتبعاً لشروط معينة وضعتها المؤسسة.

معايير التسجيل في منصة جود لتسديد الإيجار:

يجب عليك تسجيل الدخول إلى منصة جود للإسكان للحصول على الدعم، وللاستفادة منه تم وضع عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على الدعم، والتي هي قائمة بشكل أساسي على قلة القدرة المالية للأسر، كما أنه يتم احتساب القدرة المالية للأسرة بناء على معايير وأبعاد وهم: (البعد الاقتصادي، والبعد الديموغرافي، والبعد السكني، والبعد الاجتماعي، والبعد الصحي)، ولكي تحقق الأسرة الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصة يجب أن تصل القدرة المالية للأسرة معيار يكون مساوي ل60% أو أقل من ذلك.

كما يوجد بعض الشروط التي تم تحديدها من قبل منصة جود للإسكان، وذلك من أجل الاستمتاع بدعم المنصة السكني ومن تلك الشروط ما يلي:

أولاً يجب توافر طلب تسجيل مقيد داخل الضمان الاجتماعي للمتقدمين السعوديين.

ثانياً يشترط على الفرد المقدم أن يكون سبق له التسجيل في بوابة سكني.

ثالثاً شرط أساسي ألا يكون عدد أفراد الأسرة أقل من 5 أفراد.

رابعاً على المتقدم تقديم مستندات تفصيلية تفيد بحالته المادية وراتبة.

في النهاية يجب على المتقدمين إثبات عدم ملكيتهم لأي سكن دائم.

خطوات التسجيل في منصة جود لتسديد الإيجار:

للحصول على الدعم يشترط تسجيل الدخول عبر منصة جود الإسكان وذلك لتحقيق أهدافك عبر الخدمات الإلكترونية التي توفرها المنصة، ويتم تسجيل الدخول عبر عدد من الخطوات البسيطة وهي:

أولاً يشترط تسجيل الدخول عبر الرابط الرسمي لمنصة جود الإسكان لتسديد الإيجار.

ثانياً يجب كتابة رقم الهاتف الخاص بالمتقدم.

ثالثاً قم بالنقر على الموافقة على الضوابط والاحكام.

رابعاً يشترط الضغط على زر التسجيل.

خامساً يجب عليك النقر على خيار “حسابي” بعد ذلك يجب عليك كتابة كافة البيانات المطلوبة أمامك لتسجيل الدخول في منصة جود الإسكان ومن تلك البيانات ما يلي:

سيطلب منك إدخال رقم الهوية الوطنية. سوف يكون من بين تلك البيانات المطلوبة كتابة الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني الخاصين بالمتقدم. ثم قم بكتابة رمز المرور الخاص بصاحب الحساب.