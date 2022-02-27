رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2022 عبر موقع minha.anem.dz

رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2022 . من أكثر ما يتم البحث عنه الآن في الجزائر من قبل الأف الشباب اللذين لا يمتلكون عمل ثابت أو العاطلين عن العمل. وذلك بعد أن أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر عن البدء في باب التسجيل في منحة البطالة لعام 2022 ميلاديا. حيث يمكن لجميع الشباب اللذين توافرت فيهم الشروط المعلن عنها من قبل الوكالة الوطنية الجزائرية الحصول على هذه المنحة. والتقديم على العمل بكل سهوله عن طريق ملء نموذج التقديم الإلكتروني. واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم رابط موقع minha.anem.dz للتسجيل في منحة البطالة . فتابعوني لمعرفة كافة التفاصيل.

رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2022

يمكن لجميع الشباب العاطلين عن العمل في الجزائر والتي أيضا توافرت فيهم شروط منحة البطالة 2022 .التقديم في المنحة إلكترونيا وبكل سهوله. وذلك عن طريق الدخول إلى رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2022 الذي سوف نرفقه لكم الآن :

أولا يجب عليك الدخول إلى موقع منحة البطالة الرسمي عبر شبكة الأنترنت.

الرسمي عبر شبكة الأنترنت. ثم الضغط على كلمة تسجيل.

سوف يطلب منك الموقع إدخال بعض البيانات مثل. رقم بطاقة المتقدم للمنحة ورقم التعريف الوطني. يجب عليك إدخال كل هذه المعلومات بشكل صحيح.

الآن أضغط على كلمة إرسال الظاهرة أمامك في منصة منحة .

. ثم يبدأ الموقع في فحص طلب المتقدم لمعرفة مدي أحقية المتقدم للحصول على المنحة.

في حالة قبول طلبك سوف تتوجه إلى المرحلة الثانية. ثم إدخال هذه البيانات ( الاسم واللقب ورقم حساب البريد الجاري بشكل صحيح.

إما في حالة رفض طلبك سوف يخبرك الموقع مع توضيح سبب الرفض.

وفى حالة القبول يتم تحديد موعد للمتقدم للتوجه إلى وكالة التشغيل.

ثم طباعة ورقة التعهد والالتزام.

شروط منحة البطالة 2022

لكي يتم قبول طلبك في منصة minha يجب أن تتوافر فيك شروط منحة البطالة التي أعلنت عنها الوكالة الوطنية للتشغيل . وهي كالتالي :

يجب أن يكون المتقدم يملك الجنسية الجزائرية.

يجب أن يكون المتقدم مقيم في الجزائر.

كما يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 19 عام ولا يزيد عن 40 عام.

ألا يكون المتقدم من مستفيدي الصندوق الوطني للتقاعد.

عدم استفادة المتقدم من أي برامج من برامج مساعدات الدولة.

إذا توافرت فيك هذه الشروط يمكنك الآن الدخول إلى رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2022 وإتباع الخطوات التي ذكرناها للتسجيل في منحة البطالة .