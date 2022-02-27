رابط التسجيل منحة البطالة الجزائر 2022 minha anem dz الوكالة الوطنية للتشغيل

رابط التسجيل منحة البطالة الجزائر 2022 والتي تأتي من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق الوطني المسؤول عن التأمين ضد البطالة، حيث تعتبر هذه مساعدة مالية مخططة تقدمها الحكومة الجزائرية لجميع الشباب والخريجين الجزائريين الذين لم يجدوا وظيفة بعد، ويواصل آلاف المواطنين الجزائريين البحث عن روابط حيث سيسجلون في إعانات البطالة والتعرف على شروط وطرق التقديم، والتي يتم النظر إليها على أنها وسيلة لدعم الحكومة الجزائرية ، كما صرح رئيس الجزائر عبد المجيد تبون وسيتم توزيع إعانات البطالة على فئات معينة، حيثما ينطبق ذلك ، لمساعدتهم على التكيف مع الوضع الحالي استجابة للوباء الجديد الذي ينتشر ويتوافق مع فيروس كورونا والخامس. الموجة التي تنتشر في جميع أنحاء العالم.

رابط التسجيل منحة البطالة الجزائر 2022

يمكن للمستفيدين من إعانات البطالة في الجزائر التقديم ابتداءً من شهر مارس من العام التالي، ومن المتوقع أن تصل إعانات البطالة إلى حوالي 13 ألف دينار جزائري، أي أنها سوف تصل الي حوالي 82 يورو، أو حوالي 15٪، وسيكون الحد الأدنى للأجور في الجزائر هو 20 مليون دينار (125 يورو)، مما يعني أن هذا الدعم يغطي أكثر من نصف تكاليف المعيشة. في الجزائر، يمكن تسجيل إعانات البطالة باستخدام الرابط الإلكتروني لوكالة التوظيف الوطنية، حيث يستطيع الشخص المتقدم بداية من اليوم الخامس والعشرين من شهر مارس أن يقوم بالتسجيل مباشرة.

شروط الحصول على منحة البطالة في الجزائر

وفقًا للمرسوم المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ، يجب على أي شخص يرغب في الحصول على إعانات البطالة في الجزائر أن يستوفي عددًا من المتطلبات، والتي يجب أن يفي بها المرشحون للمنحة الجديدة: