إيطاليا تعلن عن مساعدة مالية فورية بقيمة 110 ملايين يورو لأوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عبر "تويتر" أن بلاده حولت دفعة فورية مقدارها 110 ملايين يورو (120 مليون دولار) للحكومة الأوكرانية "كدليل على التضامن والدعم".

وكتب دي مايو: "أعلمت زميلي دميترو كوليبا بأنني وقعت للتو قرارا بالدفع الفوري لـ110 ملايين يورو للحكومة في كييف، كعلامة على التضامن والدعم من إيطاليا لشعب تربطنا به علاقات أخوية".

وفي رسالة أطول نشرها عبر "فيسبوك"، برر الوزير هذا القرار مؤكدا أن "أوكرانيا محاصرة دون أن ترتكب أي خطأ".

وتابع "إن السلام هو الهدف الذي نواصل جميعا العمل من أجله يوميا ونرد على الأسلحة الروسية بفرض عقوبات".

وأضاف "يجب على الاتحاد الأوروبي وجميع الحلفاء تشكيل جبهة مشتركة ومواصلة إظهار التماسك".