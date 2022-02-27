عمدة خاركيف الأوكرانية: استعادة السيطرة على المدينة بعد إخراج الروس

جدة - نرمين السيد - وقال سينيهوبوف - بحسب وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - "نحن نسيطر بالكامل على خاركيف.. حاليا، القوات المسلحة والشرطة القومية والدفاع الإقليمى يعملون داخل المدينة، وتم إخراج الأعداء من خاركيف بالكامل". وأضاف: "القوات الروسية تركت وراءها المعدات العسكرية، بينما استسلمت مجموعات منهم للجيش الأوكرانى". وعن الأوضاع فى مختلف أنحاء أوكرانيا، أوضح سينيهوبوف أن هجوم القوات الروسية مازال مستمرا فى المناطق المؤدية إلى مدن ليبتسك وفوفتشانسك وبيلجورود.

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