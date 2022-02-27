فرنسا تستبعد إرسال جنود إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وشدد أتال، حسبما ذكرت إذاعة (فرانس إنفو)، على أن فرنسا تقدم بالفعل الدعم المادى للأوكرانيين.. قائلا:" لقد سلمنا أسلحة بالفعل إلى كييف وسنواصل تسليم المزيد".

وردا على سؤال حوال ما إذا كان يمكن القول إن فرنسا فى حالة حرب، أجاب المتحدث باسم الحكومة بالنفى..مؤكدا أن فرنسا ليست فى حالة حرب، لكنها إلى جانب أوكرانيا، التى تتعرض لعملية عسكرية روسية.

وأعاد جابرييل أتال التأكيد على دعم بلاده لأوكرانيا فيما يتعلق بالشق الإنسانى والعتاد الدفاعى..مشيرا إلى استمرار الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتسوية للنزاع الحالى.

يشار إلى أن وزير النقل الفرنسى جان بابتيست دجبارى كان قد أعلن، فى وقت سابق اليوم، أن فرنسا ستحذو حذو البلدان الأوروبية الأخرى فى إغلاق مجالها الجوى أمام الطائرات الروسية بسبب العملية العكسرية الروسية فى أوكرانيا.

وقال دجبارى -عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر- "ستغلق فرنسا مجالها الجوى أمام جميع الطائرات والخطوط الجوية الروسية اعتبارا من مساء اليوم".