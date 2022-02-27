جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "جريك سيتى تايمز" اليونانية، اتخذ ميتسوتاكيس القرار أثناء اجتماع وزارى، صباح الأحد فى حضور وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، وذلك بعد إطلاعه على مستجدات الوضع فى أوكرانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن المساعدات العسكرية تأتى بناء على طلب من أوكرانيا، لافتة إلى أن قرار ميتسوتاكيس جاء بعد مشاورته لحلفائه فى حلف شمال الأطلسى (ناتو) وفى الاتحاد الأوروبى.
وأضافت الصحيفة أن الطائرتين العسكريتين من طراز "سى 130" على متنهما أنواع مختلفة من المعدات العسكرية، مثل قاذفات الصواريخ المحمولة والذخيرة وبنادق كلاشينكوف، على أن يتم تسليم الشحنات إلى أوكرانيا عبر بولندا.
ولفتت أيضا إلى أن نائب وزير الدفاع اليونانى نيكوس هاردالياس سيتولى الإشراف على شحن مساعدات أخرى إنسانية إلى أوكرانيا فى وقت لاحق من اليوم لأحد، حيث ستتوجه طائرتان أخريان إلى هناك عبر بولندا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليونان ترسل أول دفعة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.