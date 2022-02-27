اليونان ترسل أول دفعة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "جريك سيتى تايمز" اليونانية، اتخذ ميتسوتاكيس القرار أثناء اجتماع وزارى، صباح الأحد فى حضور وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، وذلك بعد إطلاعه على مستجدات الوضع فى أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المساعدات العسكرية تأتى بناء على طلب من أوكرانيا، لافتة إلى أن قرار ميتسوتاكيس جاء بعد مشاورته لحلفائه فى حلف شمال الأطلسى (ناتو) وفى الاتحاد الأوروبى.

وأضافت الصحيفة أن الطائرتين العسكريتين من طراز "سى 130" على متنهما أنواع مختلفة من المعدات العسكرية، مثل قاذفات الصواريخ المحمولة والذخيرة وبنادق كلاشينكوف، على أن يتم تسليم الشحنات إلى أوكرانيا عبر بولندا.

ولفتت أيضا إلى أن نائب وزير الدفاع اليونانى نيكوس هاردالياس سيتولى الإشراف على شحن مساعدات أخرى إنسانية إلى أوكرانيا فى وقت لاحق من اليوم لأحد، حيث ستتوجه طائرتان أخريان إلى هناك عبر بولندا.