نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2022 موقع minha.anem.dz الوكالة الوطنية للتشغيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يزداد البحث المستمر في هذه الفترة حول كيفية التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2022 التي بدا التسجيل بها عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل اعتبارا من 25 فيفري 2022، حيث وفر الموقع الرسمي عبر المنصة الجديدة رابط التقديم في منحة البطالة، ومتابعة الطلب، ومن خلاله يتم معرفة الشروط المطلوبة، وكذلك يمكن لطالبي العمل الدخول على موقع الوكالة للبحث عن الوظائف.

رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2022

خصصت منصة الوكالة الوطنية للتشغيل رابط تقديم منحة البطالة للجزائريين، حيث دخل التشغيل في المنحة حيز الخدمة من يوم الجمعة الماضية، وأوضحت الوكالة أنه تم السماح للشباب للتسجيل عبر الرابط السابق، وحجز موعد أو تعديل الموعد السابق حجزه، ثم الانتظار لمراجعة الملفات من قبل المحلقات المحلية للتشغيل، وهذا يأتي لحرص الوكالة على التكفل لطالبي العمل، كما متاح تقديم منحة البطالة على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.

خطوات تقديم منحة البطالة الجزائر 2022

يتم التسجيل في منحة البطالة 2022 بالجزائر للشباب راغبي العمل من الدخول على الموقع الرسمي، والتسجيل لدى مصالح الوكالة بالموقع وهذه أول خطوة، ويتم بعد ذلك الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل لغير المسجلين لدى المصالح على موقع www.amem.dz.

أو الدخول على موقع https://wassitonline.anem.dz/.

وكذلك التسجيل للمسجلين وغير المسجلين عل المنحة عبر المنصة الرقمية https://minha.anem.dz/.

كما يتطلب من راغبي التسجيل تعبئة كافة المعلومات الشخصية.

مع توفر شروط الاستفادة من المنحة.

وبعد ذلك يتم حجز موعد إلكتروني لمقابلة مستشاري ملحقة التشغيل.

شروط الاستفادة من منحة البطالة

التقديم مخصص لكل بطال من العمل يتراوح سنة من 19- 40 سنة.

ويشترط ألا يكون مستفيدًا من أي منصب عمل.

كما بين الوزير أن الشاب الجامعي وغير الجامعي الذي حصل على شهادة، وقام بالتسجيل على مستوى وكالات التشغيل في الولاية التابعة لها هو المعنى بالتسجيل والتقديم في المنحة وسيحصل عليها.

الرقم الأخضر المجاني للتواصل

كما خصصت الوكالة الوطنية للتشغيل رقم اتصال مجاني لخدمة طالبي العمل وهو (3005) من أجل التواصل وتقديم خدمة التكفل الأمثل لطالبي الشغل، ، والآن متاح التسجيل عبر المنصة الوطنية من يوم 25 فيفري الجاري، وسيتم بعد استلام الملفات بفتح حسابات بريدية للشباب.

موعد صرف منحة البطالة الجزائر 2022

وفق بيان وزير العمل والتشغيل “يوسف شرفه” أنه من المقرر بعد مراجعو الوكالة للملفات واستقبال البطالين من المقرر أن الاستفادة من منحة البطالة للشباب سيكون بداية من شهر مارس المقبل 2022 وحتى حصوله على عمل في القطاع العام أو الخاص.