نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هنا..رابط وخطوات التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2022 في المقال التالي
رابط التسجيل في منحه البطاله في الجزائر 2022، منذ صباح يوم الجمعة الموافق 25 فبراير الجاري لعام 2022، عمليات البحث متزايدة للتعرف على الرابط الخاص بالتسجيل بمنحة الشباب الذي يرغب في الحصول على فرصة عمل كبيرة، ومن أهم ما يتم البحث عليه من قبل عشرات ألاف الشباب العاطلين عن العمل، من أجل الحصول على منحة البطالة التي أتاحتها الحكومة الجزائرية بقرار صادر بشكل مباشر من خلال الرئيس الجزائري السيد “عبد المجيد تبون” والتي قد تم الإعلان عن المنحة باللقاء القائم مع الصحافة الوطنية الجزائرية.
رابط وخطوات التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2022
قد تم تفعيل منصة التسجيل الخاصة بمنحة الشباب العاطلين عن العمل وأعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل بالمنصة أن تسمح للشباب القيام بالتسجيل الأولى وأيضاً القيام بحجز الموعد الخاص بحجز الملف المتعلق بالمتقدم من خلال الملحقات المحلية الخاصة بالتشغيل ومن الممكن تعديل الموعد المتعلق بمناقشة الملفات، وقد أضاف وزير العمل الجزائري بأن المنحة التي يتم صرفها للشباب العاطل عن العمل والتي تقدر بنحو 13 ألف دينار جزائري ويتم التسجيل كالآتي:
منحة البطالة في الجزائر 2022
- قد كشفت بعض وسائل الصحافة الجزائرية منذ أواخر العام الماضي على عن تأسيس منحة خاصة للبطالة يتم منحها لفئة الشباب العاطلين عن العمل للمرة الأولى.
- وأشارت بأن مهام التسجيل في هذه المنحة يتم بشكل إلكتروني من خلال تسجيل الدخول عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل، وأيضاً من خلال موقع وزارة العمل والتشغيل وكذلك الضمان الاجتماعي.
- والجدير بالذكر لأن الجزائر من بين الدول المليئة بالثروات المعدنية كما أنها من أكبر دول العالم التي تقوم بتصدير الغاز الطبيعي، وتحرص دائماً على أن يستفيد بها الشباب.
- لذا حرصت على تقديم مساعدة مالية للشبابـ حتى أن يتمكنوا من توفير فرص عمل للشباب تتناسب مع قدراتهم، وقد صرحت الحكومة بأنها ترغب بكل قوتها في زيادة الاستثمار الأجنبي بالبلاد حتى توفر فرص عمل جديدة وكبيرة للشباب.
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