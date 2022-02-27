عاجل.. شينزو آبى يقترح نشر أسلحة نووية فى اليابان بسبب الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء اليابانى السابق شينزو آبى، اليوم الأحد، إنه يتعين على اليابان مناقشة إمكانية تقاسم أسلحة نووية مماثلة لتلك الخاصة بأعضاء حلف شمال الأطلسى (الناتو)، فى أعقاب الغزو الروسى لأوكرانيا، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز".





وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، تسمح ترتيبات المشاركة النووية لحلف الناتو للولايات المتحدة بالاحتفاظ بأسلحتها النووية فى أوروبا ولكن تحت وصايتها. وقال آبى اليوم: «ربما لا يعرف الكثير من الأشخاص فى اليابان عن هذا النظام». وتابع آبى، الذى أشرف على الزيادة المطردة فى الإنفاق الدفاعى خلال فترة توليه رئاسة الوزراء التى انتهت فى عام :2020 «لا ينبغى لليابان أن تتعامل مع المناقشات على أنها من المحرمات حول حقيقة كيفية الحفاظ على العالم آمنا». وقال آبى أيضا إن اليابان، التى عانت من ويلات القنابل الذرية فى هيروشيما وناغازاكى فى المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، سيتعين عليها الحفاظ على هدفها المتمثل فى القضاء على الأسلحة النووية.

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