عاجل.. بدء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا على حدود بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - وقال مراسل قناة "اكسترا نيوز"، فى وقت سابق، إن الوفد الروسى يتواجد حاليًا فى بيلاروسيا فى انتظار الوفد الأوكرانى لإجراء محادثات لإنهاء الحرب الدائرة حاليًا فى أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أعلن فى وقت سابق من اليوم الأحد، رفضه العرض الذى قدمته روسيا إلى كييف، بإجراء محادثات فى روسيا البيضاء، واصفًا بيلاروسيا بأنها نفسها "متواطئة فى الغزو الروسى".

وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، فقد ترك الرئيس الأوكرانى الباب مفتوحًا أمام إجراء مفاوضات فى مناطق أخرى بعيدًا عن مينسك.

وبحسب الوكالة، قال الكرملين الروسى، اليوم الأحد، إن وفدا روسيًا مستعد للقاء مسؤولين أوكرانيين فى مدينة جوميل بروسيا البيضاء.