جدة - نرمين السيد - أوضح المستشار الألمانى، أولاف شولتس، أن العالم لن يعود إلى ما كان عليه، قبل الهجوم العسكرى الروسى، على أوكرانيا، موضحا أننا نشهد "تغييرا فى الحقبة التاريخية"، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز".





وأكد المستشار الألمانى، أولاف شولتس، اليوم الأحد، خلال كلمة له أمام البرلمان، أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا ستكون كارثية على الطرفين. قال شولتس، إن ألمانيا تُحضّر لعقوبات جديدة على روسيا، واصفا العقوبات التى فُرضت على موسكو بأنها "لم يسبق لها مثيل". شدد المستشار الألمانى، على أن روسيا سوف تدفع ثمن حربها على أوكرانيا، مؤكدًا التزام ألمانيا بتعهداتها وواجباتها نحو حلفائها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المستشار الألمانى: نشهد تغييرا فى الحقبة التاريخية ونحضر لعقوبات على روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.