ألمانيا تعلن تخصيص 100 مليار يورو لقواتها المسلحة

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، الأحد، إن ألمانيا ستخصص 100 مليار يورو لصندوق خاص بقواتها المسلحة، ما يرفع إنفاقها الدفاعي إلى أكثر من 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح شولتس في جلسة خاصة للبوندستاغ في برلين صباح الأحد: "من الواضح أننا بحاجة إلى زيادة الاستثمار بشكل كبير في أمن بلدنا، من أجل حماية حريتنا وديمقراطيتنا".
تشكل الخطوة علامة فارقة بالنسبة لألمانيا، التي تعرضت لانتقادات من الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في الناتو لعدم الاستثمار بشكل كاف في ميزانيتها الدفاعية.
وكان إعلان شولتس، الذي جاء خلال جلسة خاصة للبوندستاغ الألماني صباح الأحد، هو الأحدث في سلسلة من التحولات الرئيسية في السياسة الدفاعية والأمنية الألمانية في نهاية هذا الأسبوع ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.
أعلنت الحكومة الألمانية، مساء السبت، إرسال أسلحة وإمدادات أخرى مباشرة إلى أوكرانيا التي تقاتل لمنع روسيا من غزو عاصمتها.
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