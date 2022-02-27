رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية PDF جميع محافظات العراقية برقم الامتحاني

رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 على أن تكون نسب القبول عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق، حيث أن في الفترة الأخيرة قد تم الإعلان الرسمي من قبل وزارة التربية والتعليم بالعراق عن نتائج القبول الموازي أمام كافة الطلاب والطالبات، حيث أننا نتابع معكم عبر موقعنا الإخباري المتميز ثقفني، كل التفاصيل التي تتعلق بالنتيجة مع رابط وخطوات الاستعلام عن هذه النتائج وأنت في المنزل، دون الحاجة للخروج، وجاء هذا من ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد.

رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

تعد في الوقت الحالي نتائج القبول الموازي بالعراق من أهم ما يتم البحث عنه بدرجة كبيرة عبر محركات بحث جوجل في العراق، من أجل التعرف على كافة خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بطريقة إلكترونية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق، حيث أن أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن خطوات سهلة وبسيطة يتم الاعتماد عليها حتى تكتشف هذه النتائج دون أن تحتاج للذهاب للمدارس والجامعات، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بالعراق بتفعيل الرابط الرسمي بها وموقع نتائجنا للاستعلام عن النتيجة، وهذا الأمر جعل عمليات البحث مرتفعة للغاية على جوجل للتعرف على النتائج، ونحن في السطور القادمة سوف نتعرف على خطوات الكشف عنها بالمنزل بطريقة بسيطة وسهلة.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

سوف نتابع ونستعرض على حضراتكم اليوم كل ما يتعلق بخطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في جميع محافظات العراق، على حسب مت أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم بالعراق ويتم اتباع الآتي:

في البداية يتم تسجيل الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

يتم الضغط على خانة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي.

إضافة اسم الطالب رباعي.

يتم إضافة الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

يتم تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

في النهاية النقر على خانة عرض النتائج

بعد أن يتم الإعلان عنها من قبل الوزارة سوف تجدها على ملفات بي دي إف.

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