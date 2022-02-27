minha anem dz inscription تسجيل منحة البطالة في الجزائر 2022

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عمر شويل - جدة minha anem dz inscription تسجيل منحة البطالة، أطلقت الوكالة الوطنية للتشغيل رابط منحة البطالة 2022 منذ يومين. وهذا من أجل إتاحة التسجيل في منحة البطالة 2022 لكل الاشخاص الذين يريدون أن يستفيدوا من الإعانة المادية التي ستقدمها الحكومة الجزائرية لكل الأشخاص الذين لا يملكون دخل مادي يعينهم على توفير متطلبات الحياة الضرورية. وجاء هذا ضمن قانون المالية لسنة 2022، وقد أعلن عنها الرئيس تبون منذ حوالي أسبوع فقط. وقد دخلت حيز التنفيذ فعليا وفتحت anem.dz موقع التسجيل في منحة البطالة لكل طالبي العمل لأول مرة المسجلين لدى الملحقات في محل إقامتهم. مع العلم بأنه يجب أن يتأكدوا من مدى حيازتهم لـ شروط منحة البطالة في الجزائر 2022 قبل أن يقوموا بالتسجيل، وسنتحدث أكثر عن تفاصيلها من خلال مقالنا.

minha anem dz inscription تسجيل منحة البطالة

أهم ما يبحث عنه الجزائريون حاليا minha anem dz inscription منصة تسجيل منحة البطالة. والذي يتم فقط من خلال موقع منحة البطالة، وقد وضعت الوكالة الوطنية للتشغيل هذه المنصة الرقمية تحت تصرف كل المواطنين من أجل تسهيل الأمور عليهم من أجل التسجيل في منحة البطالة 2022. ولكي يتفادوا الذهاب للإدارات، ويتم التقديم من خلال اتباع الخطوات التي سنذكرها لكم فيما يلي:

في بداية الأمر يجب أن يدخل المستخدم إلى موقع التسجيل في منحة البطالة.

بعد أن يدخل للواجهة الرئيسية يضغط على زرّ التسجيل.

يجب أن يكتب رقم بطاقة طالب العمل ”رقم التسجيل”، وكذلك رقم بطاقة التعريف الوطني في المربعان المخصصان لذلك، ويضغط على إرسال.

سيتم التحقق من طلبه، وبعدها إما أن يرفض طلبه مع ذكر سبب الرفض، أو يقبل طلبه لينتقل إلى مرحلة أخرى.

في المرحلة التالية اكتب اسمك ولقبك ورقم حسابك البريدي، حدد موعد المقابلة الخاص بك.

في الأخير اطبع كل من وصل الموعد والتعهد.

شروط الاستفادة من منحة البطالة في الجزائر 2022

من أبرز الشروط الواردة في المنصة الرقمية لمنحة البطالة هي أن يكون عمر المتقدم أكثر من 19 وأقل من 40. كذلك يجب أن يقدّم كل شاب إثبات لأداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها. وكل امرأة متزوجة يجب أن تقدم وثيقة تثبت عدم عمل الزوج أو تقاضيه أي راتب. كما لا يقبل طلب أي طالب جامعي لم نهي دراسته بعد، أو طالب في التكوين المهني لم يستوفي التكوين المهني في المؤسسة.

بالإضافة إلى ذلك، لا يجب أن يكون لحساب الراغب في الاستفادة أي نشاط، كما لا يجب أن يكون لديه سجل تجاري. أو منتسب لصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء. أو سبق واستفاد من قرض بنكي من الحكومة، أو سبق وعمل في وظيفة مؤقتة من وظائف عقود ما قبل التشغيل. وقد تقدم الوكالة الوطنية للتشغيل عرض عمل للمستفيد. في حال رفضه يتم منحه فرصة أخرى، وإن رفضها ستسقط عنه المنحة تلقائيا.

مشاكل تواجه المسجلين من خلال المنصة الرقمية

من بين المشاكل الشائعة التي واجهت الراغبين في التسجيل هي ظهور كلمة حدث خطأ بعد أن كتبوارقم بطاقة التعريف ورقم التسجيل. في هذه الحالة عليهم أن يكرروا المحاولة لأن الموقع يشهد ضغطا كبيرا. وكذلك هناك أشخاص تظهر لهم عبارة رفض بسبب أنه ما زال طالب جامعي أو سبق له العمل. مع العلم أن كلامهما لا ينطبقان عليه. في هذه الحالة يجب أن يتجه لمصالح الضمان الاجتماعي لإلغاء الانتساب.

بهذا نصل وإياكم إلى نهاية مقال minha anem dz inscription تسجيل منحة البطالة. والذي يمكن لطالبي العمل لأول مرة أن يقوموا من خلاله بـ التسجيل في منحة البطالة 2022. ثم انتقلنا بين الأسطر لنذكر لكم شروط منحة البطالة في الجزائر 2022 حسب ما ورد في موقع منحة البطالة. كما تحدثنا عن بعض المشاكل التي تعيق الأشخاص من التسجيل للاستفادة من المنحة.