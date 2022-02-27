“عاجل” رابط نتائج قبول الأمن العام 1443 “الجوازات” رتبة جندي فني موسيقى رجال عبر jobs.sa

رابط نتائج قبول الأمن العام 1443 من أهم وأكثر الكلمات البحثية الآن، بعد أن أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية اليوم الأحد 2022/02/27، عن أسماء المقبولين مبدئياً على وظيفة جندي فني موسيقى بوزارة الداخلية “الجوازات”، وأعلنت الإدارة أن على المتقدمين للوظيفة الدخول على رابط أبشر توظيف وزارة الداخلية، والاستعلام الإلكتروني عن النتائج ونحن من خلال موقعكم ثقفني، سنقدم لكم أهم تعليمات الإدارة للمقبولين مبدئياً التي يجب الالتزام بها عند الحضور للمقابلات الشخصية.

رابط نتائج قبول الأمن العام 1443

الدخول على رابط منصة أبشر توظيف وزارة الداخلية jobs.sa. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة للشخص المتقدم للوظيفة. الضغط على زر استعلام عن النتيجة.

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شددت الإدارة العامة للقبول المركزي على المقبولين مبدئياً، الحضور وفق المواعيد المحددة لكل شخص من المقبولين، وحددت إجراءات وضوابط الحضور كما أكدت أن القبول المبدئي للوظائف لا يعني أن الشخص القبول مبدئياً قد تم تعينه بالوظيفة، وأنه قبول نهائي وأن القبول النهائي بعد اجتياز المقابلات الشخصية، واستكمال إجراءات القبول النهائية وإحضار أصل المستندات للمطابقة.

ما هي المستندات المطلوبة للمطابقة عند المقابلة الشخصية

أحضار نموزج موعد المراجعة الذي تم طباعته عند تقديم طلب التقديم. أصل بطاقة الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول وصورة منها. صورة رسمية ومصدقة من شهادة المؤهل الدراسي للمتقدم وتكون مصدقة من وزارة التعليم السعودية. إحضار صورة من نتيجة أختبار القدرات العامة “قياس”. صورة رسمي من سجل الأسرة لوالد المتقدم موضح به أسم والدة المتقدم وفي حال ألأن المتقدم متزوج إحضار أصل سجل الأسرة الخاص به وصورة منها. عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4*6 للمتقدم مكشوفة الرأس ويكون مكتوب عليها أسم المتقدم من الخلف. إحضار ملف لحفظ كافة المستندات السابقة لحفظها.

نتائج قبول وظائف الأمن العام 1443

أعلنت وزارة الداخلية أن على المقبولين عند حضور المقابلات أتباع التعليمات التالية.