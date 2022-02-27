“الان بالفيديو” كيفية التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2022 الوكالة الوطنية للتشغيل وشروط وضوابط التسجيل

انطلقت عملية التسجيل في منحة البطالة للعاطلين عن العمل في جميع انحاء الجزائر خلال الأيام الأخيرة، والتي جاءت بقرار من الحكومة الجزائرية بناء على المبادرة التي اعلن عنها رئيس الجمهورية خلال الأيام الماضية سعيا الى توفير فرص مناسبة للفئات الأكثر احتياجا في الجزائر لتوفير مستوى معيشي جيد لجميع العاطلين عن العمل في اطار الظروف التي تمر بها البلاد في اطار انتشار ازمة فيروس كورونا، وفي اطار البحث المستمر عن رابط التسجيل في منحة البطالة، نستعرض من خلال هذه السطور ابرز التفاصيل الهامة الخاصة بالتسجيل في منحة البطالة للعاطلين عن العمل في الجزائر 2022.

التسجيل في منحة البطالة للعاطلين عن العمل في الجزائر 2022

أعلنت الحكومة الجزائرية خلال الأيام الأخيرة بشكلٍ رسمي تفعيل الرابط الالكتروني المخصص لكي يتم من خلاله التسجيل من قبل المستحقين في منحة البطالة للعاطلين عن العمل، وذلك من خلال الرابط الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر، على ان يتم الالتزام بالمواعيد المحددة للتسجيل والتي بدأت بالفعل من خلال البوابة الالكترونية المحددة، على ان يتم الالتزام بالشروط والضوابط المطلوبة.

رابط التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2022

يمكن لجميع المستحقين في كافة انحاء الجزائر التسجيل في منحة البطالة للحصول على الدعم المقدم من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر من خلال اتباع الخطوات التالية.

يتم الولوج مباشرة الى موقع تسجيل منحة البطالة في الجزائر .

. يتم اختيار استئجار في المنحة للحصول على الدعم

اختيار ادخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة بسبب صحيح عبر الموقع.

الموافقة على الشروط والضوابط ومن ثم اختيار ارسال الطلب.

شروط وضوابط التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2022

وقد تم تحديد مجموعة من الضوابط والشروط اللازم توافرها للتسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2022 وهي على النحو التالي.