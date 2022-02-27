حاكم خاركيف: المدينة أصبحت تحت سيطرة القوات الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وكانت القوات الروسية قد اقتحمت مدينة خاركيف، الاستراتيجية القريبة من الحدود مع روسيا، فى أحدث تطورات الهجوم الذى بدأ الخميس، فيما أعلن الجيش الروسى أنه يحاصر مدينتى خيرسون وبيرديانسك جنوبى أوكرانيا.
يشار إلى أن القوات الروسية، بدأت فجر يوم الخميس 24 فبراير، فى شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى فى القرن الحادى والعشرين.
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