عاجل- موسكو تعلق على رفض كييف للتفاوض فى بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، أندريه رودينك، أن رفض كييف إرسال ممثليها إلى المفاوضات مع الجانب الروسى فى مدينة جوميل الببيلاروسية يكشف غياب الإرادة السياسية لدى أوكرانيا فى حل النزاع سلميا.





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