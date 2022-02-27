عاجل- تعليق جديد من واشنطن بشأن الهجوم الروسى فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال وربيرج - فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام دولية - إن "الولايات المتحدة وحلفاءها لم ولن يتخلوا عن أوكرانيا، ومواقفنا واجراءاتنا الحاسمة والسريعة تثبت ذلك"، موضحا أن بلاده كانت مهتمة بهذه الأزمة حتى من قبل أن تصبح أزمة منذ شهور طويلة.

وأضاف: "الولايات المتحدة إحدى الدول التى ناقشت هذا الملف بشكل علنى وبكل شفافية فى كل المحافل الدولية، وقامت بحشد الحلفاء والشركاء من مختلف أنحاء العالم وليس فقط من القارة الأوروبية لدعم أوكرانيا، وهذا بالتأكيد هو موقف الحليف، وليس موقف دولة تتخلى عن أوكرانيا".

وتساءل وربيرج: "لماذا شنت روسيا حربا اختيارية وغير ضرورية مثل هذه ضد أوكرانيا وضد الشعب الأوكراني؟، ولماذا تسكت بعض الدول عن تنمر روسيا؟.. مساعداتنا لأوكرانيا مستمرة، ونحن على اتصال وثيق بالقادة الأوكرانيين بشكل يومى بل حتى على مدار اليوم".