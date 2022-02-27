حسام زكى: ندعم المبادرة الكويتية لإنهاء أزمة لبنان مع الخليج

جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى، دعم الجامعة للمبادرة الكويتية لحل الأزمة بين لبنان ودول الخليج العربى والتى طرحها وزير الخارجية الكويتى الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح فى شهر يناير الماضى وتلقت الكويت الرد عليها من الجانب اللبنانى.





وعبر زكى، عن أمله فى أن تتحسن الأمور وتتجه إلى الأفضل، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تتفهم منطلقات المبادرة الكويتية وتواصلت مع الجانب الكويتى والجانب اللبنانى سعيا لتجاوز الخلاف وحشد الصف العربى لدعم لبنان الذى يعد ركنا أساسيا فى منظومة العمل العربى المشترك.

وأوضح زكى أن جامعة الدول العربية تتابع بشكل مستمر تطورات الأوضاع فى لبنان، مشيرا إلى حرص لبنان على إجراء الانتخابات النيابية فى موعدها المرتقب بشهر مايو المقبل.

وأشار إلى أن الجامعة العربية مستعدة للمشاركة بمراقبين فى الانتخابات المقبلة من خلال فريق مدرب ولديه خبرة طويلة، ومشددا على الدعم المستمر من الجامعة للبنان فى الخطوات التى تقودها للاستقرار والعمل لمصلحة الشعب اللبنانى.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط يرافقه الأمين العام المساعد حسام زكى قد شاركا أمس فى احتفالية إعلان الفائزين بالجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراه فى الوطن العربى فى العلوم القانونية والقضائية، والتى أقيمت فى السراى الكبير مقر الحكومة اللبنانية ببيروت تحت الرعاية المشتركة لرئيس مجلس وزراء لبنان والأمين العام لجامعة الدول العربية فى بيروت.

نظم الاحتفالية المركز العربى للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية والذى يتخذ من العاصمة بيروت مقرا له، وذلك بحضور رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى ورئيس الدورة 37 لمجلس وزراء العدل العرب وزير العدل الجزائرى عبد الرشيد طبى ووزير العدل اللبنانى هنرى خورى.