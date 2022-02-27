الأمم المتحدة تكشف حصيلة ضحايا الهجوم الروسى على أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأعربت المنظمة عن اعتقادها بأن الأرقام الحقيقية تزيد عن تلك الحصيلة نظرا لأن الكثير من تقارير الخسائر لا زالت بانتظار تأكيدها. كما صرح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن تدمير البنة التحتية المدنية حرم مئات الآلاف من الماء والكهرباء وخلق أزمات إنسانية بمختلف مناطق أوكرانيا وخاصة بشمال وشرق وجنوب البلاد. يشار إلى أن روسيا بدأت عملية عسكرية فى مختلف مناطق أوكرانيا أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، فى خطوة أثارت موجة من الإدانات والعقوبات الدولية.

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