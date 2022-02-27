عاجل- تصريح صادم من الرئيس الأوكرانى حول الوضع فى كييف

جدة - نرمين السيد - كما أكد الرئيس الأوكرانى، أن بلاده ستترك الباب مفتوحًا أمام إجراء مفاوضات فى مكان آخر غير بيلاروسيا، قائلا "ما زلنا نرغب فى الحوار مع روسيا فى أى مكان لم يظهر العداء ضد أوكرانيا"، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

وكانت القوات الروسية، قد بدأت فجر الخميس الماضى، عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، حيث يتواصل القتال بين الجانبين.