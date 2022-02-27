عاجل.. أوكرانيا ترفض عرضا من روسيا

جدة - نرمين السيد - رفض الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، العرض الذى قدمته روسيا إلى كييف بإجراء محادثات فى روسيا البيضاء، اليوم الأحد، واصفًا بيلاروسيا بأنها نفسها متواطئة فى الغزو الروسى.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، فقد ترك الرئيس الأوكرانى الباب مفتوحًا أمام إجراء مفاوضات فى مناطق أخرى بعيدًا عن مينسك. وبحسب الوكالة، قال الكرملين الروسى، اليوم الأحد، إن وفدا روسيًا مستعد للقاء مسؤولين أوكرانيين فى مدينة جوميل بروسيا البيضاء.

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