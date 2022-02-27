عاجل- تفجير خط أنابيب غاز فى قصف روسى لـ خاركيف الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة الأوكرانية اليوم الأحد، أن قوات روسية اقتحمت مدينة خاركيف الاستراتيجية القريبة من الحدود مع روسيا، وقامت بتفجير خط أنابيب غاز فى المدينة التى تعد ثانى أكبر المدن فى البلاد.





ونقلت وسائل إعلام، من بينها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، عن الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات قولها "إن الانفجار قد يتسبب فى كارثة بيئية"، كما طلبت من سكان المدينة تغطية نوافذهم بقطع قماش مبللة أو شاش وشرب الكثير من السوائل.

بدوره، قال مستشار وزير الداخلية الأوكرانى سيرجى نايف، إن القوات الروسية دخلت مدينة "خاركيف" ثانى أكبر مدينة فى أوكرانيا ويبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة وتقع على بعد 25 ميلا من الحدود الروسية.. فيما أعلنت خدمة الطوارئ الحكومية فى أوكرانيا، مقتل سيدة مسنة وإنقاذ 24 شخصا بعد أن أصابت المدفعية الروسية مبنى مكون من تسعة طوابق فى مدينة "خاركيف".

وقالت رئيسة بلدية فاسيلكيف الواقعة جنوب غربى العاصمة الأوكرانية كييف - فى مقطع مصور نُشر عبر الإنترنت - إن "البلدة تعرضت لصواريخ روسية ما أدى إلى اشتعال النيران فى منشأة نفطية، فيما تم إنقاذ 15 سيارة ديزل و8 سيارات تعمل بالغاز".